W skrócie Państwa NATO zawieszają misję szkoleniową w Iraku i rozpoczynają ewakuację około 600 żołnierzy.

Decyzja o ewakuacji została podjęta jednogłośnie przez państwa członkowskie NATO po ataku USA i Izraela na Iran.

W wyniku ostatnich ataków w Iraku, 13 marca zginął jeden francuski żołnierz, a sześciu innych zostało rannych.

Hiszpańskie radio Cadena SER, powołując się na źródła wojskowe podało, że państwa członkowskie NATO podjęły decyzję o zawieszeniu misji szkoleniowej w Iraku i ewakuacji stamtąd około 600 żołnierzy.

Według radia decyzja o natychmiastowym wycofaniu całego personelu NATO z Iraku została podjęta przez sojuszników jednogłośnie w związku z atakiem USA i Izraela na Iran.

Te same źródła wojskowe, na które powołało się Cadena SER, zapewniły, że "zawieszenie misji jest tymczasowe, do momentu poprawy sytuacji w regionie".

Wojna na Bliskim Wschodzie. NATO zawiesza szkolenia w Iraku

Obecnie w NMI uczestniczy około 600 żołnierzy, z czego około jedna trzecia to Hiszpanie. Misja, która ma na celu m.in. szkolenie irackich sił bezpieczeństwa do walki z tzw. Państwem Islamskim (IS), trwa od 2018 r., a pięć lat temu, na wniosek rządu irackiego, została rozszerzona. Oprócz państw NATO biorą w niej udział Austria i Australia.

Minister obrony Hiszpanii Margarita Robles potwierdziła w środę, że jej resort przygotowuje ewakuację i przeniesienie żołnierzy stacjonujących w Iraku. Kontyngent hiszpański w NMI jest najliczniejszy, a hiszpański generał miał pod koniec maja przejąć dowodzenie misją od Francuza.

Bliski Wschód. Ataki ze strony USA i Izraela oraz odwet Iranu

Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.

W odpowiedzi Teheran oraz powiązane z nim grupy zbrojne atakują cele amerykańskie w regionie, w tym bazy wojskowe i placówki dyplomatyczne; ambasada USA w Iraku była dotychczas ostrzeliwana kilkukrotnie.

W ostatnich dniach doszło do eskalacji ataków na Irak. 13 marca w wyniku nalotu dronów na bazę wojskową w kurdyjskim regionie Iraku zginął jeden francuski żołnierz, a sześciu innych zostało rannych.

Zandberg w ''Graffiti'': Idzie w górę wskaźnik bezrobocia, a ministerstwo obcina pieniądze na aktywizację zawodową Polsat News Polsat News