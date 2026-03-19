Decyzja w cieniu eskalacji. NATO ewakuuje żołnierzy z Iraku

Aleksandra Czurczak

Państwa NATO zawieszają misję szkoleniową w Iraku i rozpoczynają ewakuację około 600 żołnierzy - donoszą hiszpańskie media. To reakcja na gwałtowną eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie i rosnące zagrożenie dla zagranicznych kontyngentów w regionie.

Hiszpański żołnierz, w tle dwa wozy opancerzone i cywilne auto, obok którego stoją inni żołnierze
Hiszpania. Media: NATO zawiesza swoją misję w Iraku (Zdj. ilustracyjne)Europa Press NewsGetty Images

W skrócie

  • Państwa NATO zawieszają misję szkoleniową w Iraku i rozpoczynają ewakuację około 600 żołnierzy.
  • Decyzja o ewakuacji została podjęta jednogłośnie przez państwa członkowskie NATO po ataku USA i Izraela na Iran.
  • W wyniku ostatnich ataków w Iraku, 13 marca zginął jeden francuski żołnierz, a sześciu innych zostało rannych.
Hiszpańskie radio Cadena SER, powołując się na źródła wojskowe podało, że państwa członkowskie NATO podjęły decyzję o zawieszeniu misji szkoleniowej w Iraku i ewakuacji stamtąd około 600 żołnierzy.

Według radia decyzja o natychmiastowym wycofaniu całego personelu NATO z Iraku została podjęta przez sojuszników jednogłośnie w związku z atakiem USA i Izraela na Iran.

    Te same źródła wojskowe, na które powołało się Cadena SER, zapewniły, że "zawieszenie misji jest tymczasowe, do momentu poprawy sytuacji w regionie".

    Wojna na Bliskim Wschodzie. NATO zawiesza szkolenia w Iraku

    Obecnie w NMI uczestniczy około 600 żołnierzy, z czego około jedna trzecia to Hiszpanie. Misja, która ma na celu m.in. szkolenie irackich sił bezpieczeństwa do walki z tzw. Państwem Islamskim (IS), trwa od 2018 r., a pięć lat temu, na wniosek rządu irackiego, została rozszerzona. Oprócz państw NATO biorą w niej udział Austria i Australia.

    Minister obrony Hiszpanii Margarita Robles potwierdziła w środę, że jej resort przygotowuje ewakuację i przeniesienie żołnierzy stacjonujących w Iraku. Kontyngent hiszpański w NMI jest najliczniejszy, a hiszpański generał miał pod koniec maja przejąć dowodzenie misją od Francuza.

      Bliski Wschód. Ataki ze strony USA i Izraela oraz odwet Iranu

      Wojna na Bliskim Wschodzie rozpoczęła się 28 lutego po ataku Stanów Zjednoczonych i Izraela na Iran.

      W odpowiedzi Teheran oraz powiązane z nim grupy zbrojne atakują cele amerykańskie w regionie, w tym bazy wojskowe i placówki dyplomatyczne; ambasada USA w Iraku była dotychczas ostrzeliwana kilkukrotnie.

      W ostatnich dniach doszło do eskalacji ataków na Irak. 13 marca w wyniku nalotu dronów na bazę wojskową w kurdyjskim regionie Iraku zginął jeden francuski żołnierz, a sześciu innych zostało rannych.

