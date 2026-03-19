W skrócie Minister obrony Włoch stwierdził, że na świecie są setki uśpionych irańskich komórek terrorystycznych, które stanowią największy problem w związku z wojną USA i Izraela z Iranem.

Guido Crosetto podkreślił, że komórki te są obecne na całym świecie i gotowe do działania, ale bezpośrednie ataki na Włochy nie są obecnie brane pod uwagę.

Prezydent USA poinformował o obecności uśpionych irańskich agentów na terytorium Stanów Zjednoczonych oraz o ich obserwacji przez amerykańskie służby.

W rozmowie z komercyjną włoską stacją radiową szef resortu obrony powiedział:

- Bezpośrednie ataki na Włochy ze strony Iranu albo jego wspólników takich, jak Hezbollah nie są obecnie brane pod uwagę. Ale kwestia jest inna, to terroryzm. Szacuje się, że na świecie rozsiane są setki uśpionych irańskich komórek; to osoby, które wydają się zwyczajnymi ludźmi, ale są gotowe do aktu terroryzmu w każdej chwili.

- Te komórki są uśpione od lat i znajdują się na całym świecie. To jest największy problem także dla krajów, które nie uczestniczą bezpośrednio w konflikcie - ocenił minister obrony.

28 lutego siły USA i Izraela rozpoczęły zbrojną operację przeciwko Iranowi, który odpowiada atakami na kraje Bliskiego Wschodu. Włosi ewakuowali część swoich żołnierzy z kilku państw regionu.

Bliski Wschód. Irańscy agenci w USA

O irańskich ukrytych agentach informował także prezydent USA. Donald Trump tłumaczył, że amerykańskie służby wiedzą o obecności uśpionych agentów Iranu na terytorium Stanów Zjednoczonych i mają ich pod stałą obserwacją.

Jak ujawniła ABC News, przechwycono zaszyfrowaną transmisję, która mogła służyć ich aktywacji, co skłoniło służby do podniesienia poziomu czujności.

Trump ocenił jednocześnie, że według wielu opinii USA "już wygrały" wojnę z Iranem, choć operacja może jeszcze potrwać. Podkreślił, że kluczowe jest szybkie zakończenie działań.

Prezydent zasugerował też, że Waszyngton dysponuje możliwościami przeprowadzenia niszczycielskich uderzeń na Iran, w tym na infrastrukturę energetyczną, która - jak stwierdził - mogłaby zostać zniszczona w bardzo krótkim czasie. Jednocześnie zaznaczył, że USA nie chcą podejmować takich kroków.

