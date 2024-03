Państwowy Instytut Zdrowia w Czechach poinformował, że zmarła w tym roku pierwsza osoba chora na krztusiec. W komunikacie przekazano bardzo ogólne dane. Wskazano, że osoba zmarła miała od 55 do 64 lat.

Pierwszy śmiertelny przypadek krztuśca

Jak podają czeskie media, od początku roku zarejestrowano ponad 3 tys. przypadków tej choroby. Dla porównania - jeszcze w styczniu zarażonych było zaledwie 28. Co więcej, prawie sześćdziesiąt przypadków infekcji jest wśród niemowląt, które są najbardziej bezbronną grupą.

Jednak najwięcej przypadków krztuśca występuje wśród osób w wieku od 15 do 19 lat. Stanowią one mniej więcej jedną trzecią chorych. Według ekspertów może to być związane ze zmianą szczepionki od 2007 roku. Nowa formuła powoduje mniej działań niepożądanych, ale wytwarza mniej trwałą odporność.