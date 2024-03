Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) poinformowała, że ognisko choroby wywołanej bakterią Chlamydophila psittaci , pochodzącej od ptactwa dzikiego i hodowlanego, odnotowane zostało jeszcze w 2023 roku.

Zainfekowane ptaki nie zawsze mogą wyglądać na chore, ale nie oznacza to, że nie przenoszą patogenu. Bakteria rozprzestrzenia się drogą kropelkową oraz z odchodami zwierząt. Często do zainfekowania dochodzi poprzez kontakt z upierzeniem czy dziobem. Z kolei możliwym, ale rzadkim jest przeniesienie patogenu z człowieka na człowieka.

W większości przebieg ornitozy jest łagodny, ale zdarza się, że w ostrym przebiegu dochodzi do zapalenia płuc, co z kolei może doprowadzić do zgonu.