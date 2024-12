Potężny wybuch w Moskwie. Nie żyje rosyjski generał

Rosyjski generał broni Igor Kiriłłow zginął w wyniku wybuchu do jakiego doszło we wtorkowy poranek w Moskwie. Według wstępnych informacji bomba umieszczona została w hulajnodze elektrycznej. "Demaskował zbornie Anglosasów, prowokacje NATO" - napisała we wpisie kondolencyjnym rzecznik MSZ Marija Zacharowa.