Agresywne zachowanie sportowca na pokładzie samolotu. "No uderz mnie"

Jak podaje "New York Post", powodem awantury był problem z bagażem.

- Nie zrobiłem nic złego! Moje bagaże są w przechowalni. Jeśli zadzwonisz na policję, to ja też wezwę policję na ciebie i zatrudnię prawnika . Nie dotykaj mnie! - mówi na filmie zdenerwowany "Tex" do członka załogi.

Kiedy mężczyzna siedzący za Johnsonem krytykuje jego zachowanie, sportowiec odwraca się i zaczyna krzyczeć: "No uderz mnie".

W pewnym momencie jedna ze stewardes chwyta sportowca za ramiona i z pomocą innego członka załogi odciąga go, co skłania zapaśnika do oskarżenia jej o "napaść" i "znęcanie się".