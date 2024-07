Potężna susza na turystycznej wyspie. Od miesięcy nie spadła kropla deszczu

Sycylia. Wyspa walczy z suszą. Woda dostarczana jest cysternami

"Corriere della Sera" podaje, że w regionie dziennie zużywa się 181 litrów wody na mieszkańca. Zbiorniki wysychają, w związku z czym kwitnie nielegalny biznes - sprzedawana jest woda o nieznanym pochodzeniu. Wielką niewiadomą jest również jej szkodliwość dla zdrowia. Jak podkreślono, koszt cysterny o pojemności ośmiu tys. litrów, z wodą zdatną do użytku, w ciągu kilku miesięcy wzrósł z 50 (około 213 zł) euro do 160 euro (prawie 683 zł).

Zgodnie z ustalonym terminarzem w sobotę dostawa wody dotarła do kilku rejonów w mieście Caltanissetta. Jednak dostawy coraz częściej docierają z opóźnieniem - "z dwudniowej przerwy przeszliśmy do czterech, potem do tygodnia, a czasem i dłużej" - wyjaśniono w publikacji.