Trwa akcja ratunkowa w Tarwekamp w holenderskiej Hadze . Lokalne władze informują, że w sobotę doszło do częściowego zawalenia się trzypiętrowego budynku mieszkalnego umiejscowionego nieopodal centrum miasta.

Haga. Eksplozja w budynku mieszkalnym, trwa akcja służb

Pierwsze informacje o pożarze dotarły do służb ok. 5:30 nad ranem. Po przybyciu na miejsce, oczom strażaków ukazały się zniszczenia na kilku piętrach, najprawdopodobniej dokonane przez eksplozję. Według serwisu Regio15 doszło do niej w jednym z mieszkań.