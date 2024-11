Do wybuchu kotła w fabryce korka w miejscowości Ibi w prowincji Alicante na wschodzie Hiszpanii doszło w środę około południa. W momencie eksplozji w fabryce znajdowało się 39 osób.

Jak podają hiszpańskie media i służby, w wyniku wybuchu kotła zawaliła się część dachu , co spowodowało śmierć trzech osób w wieku 22, 29 i 51 lat. Siedem kolejnych zostało rannych. Burmistrz Sergio Carrasco przekazał, że w prowincji zostanie ogłoszona trzydniowa żałoba .

Alicante. Ogromny wybuch w fabryce. Nie żyją trzy osoby

Wśród poszkodowanych osób stan kilku z nich jest poważny - 31-letni syn właścicieli firmy został przetransportowany helikopterem do szpitala w Walencji. Z kolei 47-latek, który doznał wielonarządowych urazów, został przewieziony do placówki medycznej w Alcoy. Pozostałe z poszkodowanych osób, o których piszą hiszpańskie media to m.in. kobiety w wieku 21 i 25 lat.