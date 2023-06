Posąg Maryi ma ronić krwawe łzy. Papież Franciszek komentuje

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Świat

Objawienia Matki Boskiej "nie zawsze są prawdziwe" - przekazał papież Franciszek w niedzielnym wywiadzie we włoskiej telewizji. W taki sposób odniósł się do kobiety, która w ostatnim czasie przyciąga tłumy pielgrzymów do jednej z miejscowości niedaleko Rzymu w celu modlitwy przed posągiem Maryi, który, zgodnie z jej twierdzeniami, roni krwawe łzy.

Zdjęcie Papież Franciszek / TIZIANA FABI / AFP