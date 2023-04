Separatyści wzywają do negocjacji

Do filmu było dołączone oświadczenie Armii Wyzwolenia Narodowego Papui Zachodniej (TPNPB), w którym ta wezwała rząd Nowej Zelandii do mediacji i rozpoczęcia negocjacji w sprawie uwolnienia Mehrtensa oraz wezwała władze Indonezji do zaprzestania operacji wojskowych w Papui - poinformowała stacja CNN.

- Podkreślamy, że uwolnienie pilota nastąpi dzięki negocjacji, a nie na skutek operacji wojskowych - przekazał rzecznik grupy Sebby Sambom. - Dlatego prezydent Indonezji Joko Widodo musi natychmiast przerwać operacje wojskowe w Nduga - jeśli tego nie zrobi będzie to zagrażać życiu pilota z Nowej Zelandii - dodał.

TPNPB, uznana przez rząd Indonezji za grupę terrorystyczną, udostępnia co jakiś czas aktualizacje dotyczące uprowadzonego mężczyzny. Mehrtens został schwytany przez bojowników w lutym, po tym jak wylądował komercyjnym lotem czarterowym linii Susi Air na lotnisku Paro. W żadnym z przekazanych materiałów nie podano choćby przybliżonej lokalizacji przetrzymywania pilota.

Indonezyjskie siły bezpieczeństwa zapowiedziały wcześniej, że powstrzymają się od wszelkich działań, które mogłyby zagrozić życiu Mehrtensa. Rozpoczęły jednak wojskową operację poszukiwawczą, która doprowadziła do starć.



Rebelianci twierdzą, że zabili kilkunastu indonezyjskich żołnierzy

W zeszłym tygodniu separatystyczni rebelianci twierdzili, że zabili co najmniej 13 indonezyjskich żołnierzy. Informacji nie potwierdził indonezyjski dowódca, admirał Yudo Margono, który poinformował, że była jedna ofiara śmiertelna, a czterech żołnierzy zaginęło. Reszta miała wrócić na swoje stanowiska.

Premier Nowej Zelandii Chris Hipkins powiedział, że otrzymał doniesienia o wzmożonych starciach i ponownie wezwał grupę separatystów do uwolnienia Mehrtensa.