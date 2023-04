Indonezja: W ogrodzie odnaleziono ciała. Wiejski szaman zatrzymany

45-letni szaman Slamet Tahari z Indonezji został aresztowany i oskarżony o zabicie co najmniej 12 osób - podał portal BBC. Jak przekazano, do zatrzymania doszło, gdy w ogrodzie odnaleziono ciała. Mężczyzna wabił klientów do domu obiecując im "rozmnożenie pieniędzy".

Zdjęcie Indonezja: Wiejski szaman został oskarżony o zabicie co najmniej 12 osób / Twitter/Rita Rosenfeld, Miss Tweet /