55-letni chiński paralotniarz Peng Yujiang przeżył w ubiegłym tygodniu niespodziewaną przygodę. Podczas lotu, w czasie którego chciał przetestować nowy sprzęt, trafił na prąd wznoszący - zjawisko określane w paralotniarstwie jako zasysanie chmur. Prąd sprawił, że w ciągu kilku chwil mężczyzna znalazł się na wysokości niemal 8 500 metrów , czyli w tzw. strefie śmierci, gdzie temperatura spada nawet do -40 stopni, a powietrze jest tak rozrzedzone, że występują problemy z oddychaniem.

Chińskiemu paralotniarzowi udało się przeżyć i bezpiecznie zejść na ziemię . Historia Penga Yujianga wzbudziła duże zainteresowanie na całym świecie, mimo że nie był on pierwszym paralotniarzem, któremu przydarzyła się taka sytuacja. 18 lat temu podobny incydent miał miejsce z udziałem Polki - Ewy Wiśnierskiej .

Do zdarzenia z udziałem Polki doszło 14 lutego 2007 roku w Australii. 36-letnia wtedy Wiśnierska przygotowywała się do 10. Mistrzostw Świata w Paralotniarstwie. Mimo informacji o zbliżającej się burzy kobieta postanowiła wykonać lot z góry Borah.

Na jej nieszczęście warunki zaczęły się pogarszać, a ona sama znalazła się w pobliżu burzowej chmury, która zassała ją do góry. W ciągu 15 minut Polka wzniosła się z wysokości kilkuset metrów na wysokość niemal 10 km , czyli na granicę stratosfery. Na takiej wysokości poruszają się samoloty, ale nie paralotnie. Temperatura na wysokości, na której znalazła się Wiśnierska, wynosiła -40 stopni, a ona miała na sobie tylko lekką kurtkę.

Polka znalazła się w skrajnie niesprzyjających warunkach i szybko straciła przytomność. Przez ok. 45 minut unosiła się bezwładnie na wysokości ponad 9 tys. metrów. Z czasem paralotnia zaczęła oddalać się od burzy i opadać, a Wiśnierska ocknęła się na wysokości ok. 7 tys. metrów . Resztkami sił udało jej się bezpiecznie wylądować.

Znacznie mniej szczęścia miał inny paralotniarz, którego tego samego dnia również wciągnęła ta sama chmura. 42-letni He Zhongping zmarł, gdy trafił go piorun.

- Często zadaję sobie pytanie, dlaczego ja przeżyłam, a on nie. Wciąż nie mogę w to uwierzyć i jestem przekonana, że mam coś ważnego do zrobienia w tym życiu. Za każdym razem, gdy jestem gdzieś w samolocie, patrzę przez okno, jak wlatujemy i wylatujemy z chmur i myślę sobie: Jesteśmy wysoko, ale nie tak wysoko jak ja - wspominała w ubiegłym roku polska paralotniarka, której słowa przypomniał portal denik.cz