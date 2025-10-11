Polak trafił do aresztu. Wcześniej ukrywał się przed policją

Marcin Boniecki

Marcin Boniecki

Policja z Castelveccana zatrzymała 39-letniego Polaka, który od niemal trzech lat unikał aresztowania na terenie Włoch. Mężczyzna miał do odbycia karę więzienia za groźby i oszczerstwo popełnione w 2016 roku, a dodatkowo oskarżono go o kradzież datków kościelnych oraz posiadanie nielegalnego noża.

Polak unikał więzienia. Został zatrzymany
Polak unikał więzienia. Został zatrzymanyZdjęcie ilustracyjne123RF/PICSEL

Aresztowany przez karabinierów z Castelveccana 39-letni Polak, miał nakaz odbycia kary wydanej już w styczniu 2023 r. przez Wydział Egzekucji Karnych Sądu w Varese.

Jak czytamy w portalu ilgiorno.it, mężczyzna pozostawał jednak nieuchwytny. Ponadto Polak został oskarżony o kradzież w kościele.

Włochy. Pozostawał nieuchwytny niemal przez trzy lata

Żandarmi, po otrzymaniu zgłoszenia, zatrzymali Polaka przy ulicy Garibaldi w Castelveccana.

Sprawdzenie przez funkcjonariuszy w bazie danych ujawniło natychmiast zaległości karne, dotyczące wyroku na rok, cztery miesiące i 15 dni więzienia za groźby i oszczerstwo, przestępstwa popełnione w Porto Valtravaglia w grudniu 2016 r.

39-latek został przeszukany, znaleziono u niego nóż sprężynowy oraz 63 euro. Mężczyzna został przewieziony do koszar w Castelveccana, gdzie aresztowano go wraz z zawiadomieniem o wydanym wobec niego nakazie zatrzymania.

Włochy. Polak aresztowany, w tle rozbój w kościele

Śledztwo pozwoliło powiązać posiadanie takiej sumy ze zgłoszeniem, dotyczącym odnalezienia uszkodzonej i porzuconej skrzynki na datki na ulicy w pobliżu kościoła w miejscowości Nasca. Kradzież została zgłoszona przez proboszcza.

Po uzyskaniu nagrań z monitoringu i zeznań świadków Polak został przewieziony do więzienia w celu odbycia kary. Oskarżono go również o kradzież, dewastację i nielegalne posiadanie noża.

Źródło: ilgiorno.it

Zobacz również:

Zdj. ilustracyjne
Świat

Dostał zlecenie na znanego dziennikarza. Polak ponownie przed sądem

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz
Dwukadencyjność w samorządach. Zgorzelski w "Gościu Wydarzeń": Kształtuje się większośćPolsat NewsPolsat News

Najnowsze