Polak trafił do aresztu. Wcześniej ukrywał się przed policją
Policja z Castelveccana zatrzymała 39-letniego Polaka, który od niemal trzech lat unikał aresztowania na terenie Włoch. Mężczyzna miał do odbycia karę więzienia za groźby i oszczerstwo popełnione w 2016 roku, a dodatkowo oskarżono go o kradzież datków kościelnych oraz posiadanie nielegalnego noża.
Aresztowany przez karabinierów z Castelveccana 39-letni Polak, miał nakaz odbycia kary wydanej już w styczniu 2023 r. przez Wydział Egzekucji Karnych Sądu w Varese.
Jak czytamy w portalu ilgiorno.it, mężczyzna pozostawał jednak nieuchwytny. Ponadto Polak został oskarżony o kradzież w kościele.
Włochy. Pozostawał nieuchwytny niemal przez trzy lata
Żandarmi, po otrzymaniu zgłoszenia, zatrzymali Polaka przy ulicy Garibaldi w Castelveccana.
Sprawdzenie przez funkcjonariuszy w bazie danych ujawniło natychmiast zaległości karne, dotyczące wyroku na rok, cztery miesiące i 15 dni więzienia za groźby i oszczerstwo, przestępstwa popełnione w Porto Valtravaglia w grudniu 2016 r.
39-latek został przeszukany, znaleziono u niego nóż sprężynowy oraz 63 euro. Mężczyzna został przewieziony do koszar w Castelveccana, gdzie aresztowano go wraz z zawiadomieniem o wydanym wobec niego nakazie zatrzymania.
Włochy. Polak aresztowany, w tle rozbój w kościele
Śledztwo pozwoliło powiązać posiadanie takiej sumy ze zgłoszeniem, dotyczącym odnalezienia uszkodzonej i porzuconej skrzynki na datki na ulicy w pobliżu kościoła w miejscowości Nasca. Kradzież została zgłoszona przez proboszcza.
Po uzyskaniu nagrań z monitoringu i zeznań świadków Polak został przewieziony do więzienia w celu odbycia kary. Oskarżono go również o kradzież, dewastację i nielegalne posiadanie noża.
Źródło: ilgiorno.it