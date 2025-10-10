Wpadł na lotnisku w Australii. Polakowi grozi nawet dożywocie

Joanna Mazur

Oprac.: Joanna Mazur

Kara dożywotniego pozbawienia wolności grozi Polakowi, który został zatrzymany na australijskim lotnisku. 45-latka zatrzymano do kontroli bagażu w międzynarodowym porcie lotniczym w Perth. Okazało się, że mężczyzna przewoził kilka kilogramów niedozwolonych substancji.

Polak zatrzymany na lotnisku w Australii. Próbował wwieźć nielegalne substancje, zdj. ilustracyjne
Polak zatrzymany na lotnisku w Australii. Próbował wwieźć nielegalne substancje, zdj. ilustracyjneBloomberg / ContributorGetty Images

W skrócie

  • Polak został zatrzymany na lotnisku w Perth z podejrzeniem przemytu nielegalnych substancji.
  • W jego bagażu znaleziono paczki owinięte folią, w których ukrył substancje.
  • Za próbę przemytu grozi mu dożywocie zgodnie z australijskim prawem.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Do zatrzymania obywatela Polski na międzynarodowym lotnisku w Perth doszło 29 września, jednak przed tamtejszym Sądem Rejonowym mężczyzna stawił się po raz pierwszy w piątek.

Polakowi zarzucono próbę wwiezienia do Australii ponad czterech kilogramów kokainy ukrytej za wyściółką jego walizki.

Australia. Polak zatrzymany na lotnisku. Przewoził nielegalne substancje

Funkcjonariusze Australijskiej Służby Granicznej zatrzymali 45-latka na lotnisku, aby skontrolować jego bagaż. Służby zauważyły wcześniej, że mężczyzna po przylocie zachowywał się podejrzanie.

W policyjnym komunikacie zaznaczono, że podczas przeszukania funkcjonariusze "znaleźli w walizce mężczyzny dwie owinięte folią paczki zawierające białą substancję". Wstępne badanie wykazało, że jest to kokaina.

Zobacz również:

zdjęcie ilustracyjne
Mazowieckie

Policyjna kontrola bagażnika. To był dopiero początek problemów recydywisty

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

    Australijska Służba Graniczna zawiadomiła policję, a mundurowi zatrzymali Polaka oraz skonfiskowali znalezione substancje.

    Polak wpadł na australijskim lotnisku. Grozi mu dożywocie

    "Mężczyzna został oskarżony o importowanie kokainy w ilościach przeznaczonych do handlu", co stanowi naruszenie zapisu australijskiego Kodeksu karnego. Jak podkreślono, maksymalna kara za to przestępstwo to dożywocie.

    - Nielegalne narkotyki powodują niewyobrażalny ból i cierpienie wielu Australijczyków - podkreślił pełniący obowiązki komendanta policji Murray Taylor. Podkreślił też, że policja nadal będzie współpracować ze Służbą Graniczną w zakresie nielegalnego przemytu.

    W ocenie Taylora "praca organów ścigania na australijskich lotniskach ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludzi przed handlarzami narkotyków, którzy kierują się chciwością i czerpią zyski kosztem najbardziej wrażliwych członków społeczeństwa".

    Zobacz również:

    Polak został aresztowany na lotnisku w Dublinie (zdj. ilustracyjne)
    Świat

    Polak zatrzymany na lotnisku w Dublinie. W tle śmierć starszego mężczyzny

    Dagmara Pakuła
    Dagmara Pakuła
    Anna Bryłka w "Graffiti" o umowie handlowej: To będzie zalew ukraińskich towarówPolsat NewsPolsat News

    Najnowsze