W skrócie Polak został zatrzymany na lotnisku w Perth z podejrzeniem przemytu nielegalnych substancji.

W jego bagażu znaleziono paczki owinięte folią, w których ukrył substancje.

Za próbę przemytu grozi mu dożywocie zgodnie z australijskim prawem.

Do zatrzymania obywatela Polski na międzynarodowym lotnisku w Perth doszło 29 września, jednak przed tamtejszym Sądem Rejonowym mężczyzna stawił się po raz pierwszy w piątek.

Polakowi zarzucono próbę wwiezienia do Australii ponad czterech kilogramów kokainy ukrytej za wyściółką jego walizki.

Australia. Polak zatrzymany na lotnisku. Przewoził nielegalne substancje

Funkcjonariusze Australijskiej Służby Granicznej zatrzymali 45-latka na lotnisku, aby skontrolować jego bagaż. Służby zauważyły wcześniej, że mężczyzna po przylocie zachowywał się podejrzanie.

W policyjnym komunikacie zaznaczono, że podczas przeszukania funkcjonariusze "znaleźli w walizce mężczyzny dwie owinięte folią paczki zawierające białą substancję". Wstępne badanie wykazało, że jest to kokaina.

Australijska Służba Graniczna zawiadomiła policję, a mundurowi zatrzymali Polaka oraz skonfiskowali znalezione substancje.

Polak wpadł na australijskim lotnisku. Grozi mu dożywocie

"Mężczyzna został oskarżony o importowanie kokainy w ilościach przeznaczonych do handlu", co stanowi naruszenie zapisu australijskiego Kodeksu karnego. Jak podkreślono, maksymalna kara za to przestępstwo to dożywocie.

- Nielegalne narkotyki powodują niewyobrażalny ból i cierpienie wielu Australijczyków - podkreślił pełniący obowiązki komendanta policji Murray Taylor. Podkreślił też, że policja nadal będzie współpracować ze Służbą Graniczną w zakresie nielegalnego przemytu.

W ocenie Taylora "praca organów ścigania na australijskich lotniskach ma kluczowe znaczenie dla ochrony ludzi przed handlarzami narkotyków, którzy kierują się chciwością i czerpią zyski kosztem najbardziej wrażliwych członków społeczeństwa".

