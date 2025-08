Dzień przed zakończeniem Jubileuszu Światowych Dni Młodzieży - w sobotę - odbyło się czuwanie oraz uroczysta procesja z Ojcem Świętym , który niósł krzyż Roku Świętego. Było to nawiązaniem do Jubileuszu Młodzieży z 2000 roku i Światowych Dni Młodzieży z 2016 roku w Krakowie.

Justyna Liber z diecezji gliwickiej podkreśliła, że udział w czuwaniu z Ojcem Świętym to "niepowtarzalna chwila i marzenie każdej młodej wierzącej osoby ". Zaznaczyła, że to "najpiękniejszy moment" w jej życiu.

Papież, cytując św. Jana Pawła II, apelował o to, by zbudować bardziej ludzkie i braterskie społeczeństwa.

- To on, jak mówił święty Jan Paweł II, "wzbudza w was pragnienie, byście uczynili ze swojego życia coś wielkiego, by dążyć do doskonalenia samych siebie i społeczeństwa, czyniąc je bardziej ludzkim i braterskim" - podkreślił Leon XIV cytując słowa polskiego papieża ze Światowych Dni Młodzieży, które odbyły się w tym samym miejscu w sierpniu 2000 roku.