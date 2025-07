W skrócie Papież Leon XIV podczas homilii na ekologicznej farmie powiązał kryzys klimatyczny z grzechem i zerwaniem relacji z Bogiem, ludźmi oraz naturą.

Wezwał do modlitwy o nawrócenie osób, które nie dostrzegają potrzeby troski o środowisko i podkreślił destrukcyjny wpływ działalności człowieka na naturę.

Tego dnia papież spotkał się również z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim, który przebywa z wizytą w Rzymie.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W środę, podczas mszy świętej odprawionej na ekologicznej farmie w Castel Gandolfo, papież Leon XIV poruszył temat kryzysu klimatycznego. Ojciec Święty podkreślił, że drogą wyjścia z tego globalnego zagrożenia jest pójście śladami świętego Franciszka z Asyżu i "odkrycie na nowo tego, co stworzył Bóg".

- Jedynie spojrzenie kontemplacyjne może zmienić naszą relację ze światem stworzonym i wyprowadzić nas z kryzysu ekologicznego, którego przyczyną jest zerwanie relacji z Bogiem, z bliźnim i z ziemią z powodu grzechu - uważa przywódca Kościoła.

Papież Leon XIV: Wiele katastrof naturalnych jest skutkiem nadmiernej działalności człowieka

Papież zaznaczył również, że konieczna jest modlitwa o nawrócenie tych, którzy - zarówno w Kościele, jak i poza nim - wciąż nie dostrzegają pilnej potrzeby troski o nasz wspólny dom. Przypomniał, że wiele katastrof naturalnych jest częściowo skutkiem nadmiernej działalności człowieka oraz destrukcyjnego stylu życia.

Msza święta sprawowana była na ekologicznej farmie Borgo Laudato Si' w Castel Gandolfo - miejscu, które papież Leon XIV nazwał "laboratorium harmonii ze stworzeniem". Nawiązując do wizji papieża Franciszka, przypomniał, że przestrzeń ta ma służyć jako miejsce refleksji, uzdrowienia i pojednania z naturą oraz poszukiwania skutecznych rozwiązań na rzecz ochrony środowiska.

Nawiązując w homilii do Ewangelii o burzy na jeziorze, Leon XIV zauważył, że lęk uczniów odzwierciedla strach, jaki odczuwa dziś większość ludzkości. - Jednak w samym sercu Jubileuszu wyznajemy: jest nadzieja! - podkreślił. - Spotkaliśmy ją w Jezusie, Zbawicielu świata. On, po raz kolejny, jako Pan, uspokaja burzę. Jego moc nie niszczy, lecz stwarza; nie unicestwia, lecz powołuje do istnienia, dając nowe życie - dodał.

Na zakończenie homilii papież przywołał słowa św. Augustyna z ostatnich stron Wyznań, w których autor łączy człowieka i stworzenie we wspólnej pieśni uwielbienia. "O Panie, niechaj Cię chwalą dzieła Twe, abyśmy Cię miłowali. Niechaj przez naszą do Ciebie miłość dzieła Twe wychwalają Ciebie" - cytował Papież. - Niech to będzie ta harmonia, jaką szerzymy na świecie - wezwał.

"Grzech ukazuje swoją niszczycielską moc". Papież apeluje o pokój na świecie

Papież Leon XIV podkreślił również, że grzech nie przejawia się wyłącznie w niszczeniu przyrody, ale ukazuje swoją niszczycielską moc także w wojnach, przemocy, zniewoleniu oraz w obojętności wobec najsłabszych i najbardziej bezbronnych.

- Nasza misja troski o stworzenie, niesienia pokoju i pojednania, jest misją samego Jezusa, którą On nam powierzył. Słuchamy wołania ziemi i ubogich, ponieważ to wołanie dotarło do serca Boga. Nasze oburzenie jest Jego oburzeniem, nasza praca jest Jego pracą - wskazała głowa Kościoła.

W środę papież przyjął również na audiencji prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Szef państwa przybył w związku z rozpoczynającą się w czwartek w Rzymie międzynarodową konferencją na temat odbudowy Ukrainy. Było to pierwsze spotkanie papieża Leona XIV z ukraińskim przywódcą od czasu inauguracji jego pontyfikatu, która odbyła się 18 maja.

Źródło: Vatican News, Reuters

Kontrole na granicy. Co mówią Polacy i Niemcy? Deutsche Welle