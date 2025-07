Franciszek nigdy się na to nie zdecydował. Leon XIV wraca do tradycji

Papież Leon XIV powraca do ponad 400-letniej tradycji kolejnych Ojców Świętych, z którą zerwał jego poprzednik. Jak zapowiedział Watykan, tegoroczne wakacje, pierwsze w roli biskupa Rzymu, spędzi on w Castel Gandolfo. Wypoczynek rozpocznie się w najbliższą niedzielę i potrwa dwa tygodnie. Mieszkańcy miasteczka już liczą na to, że wizyta papieża pomoże ożywić turystykę w regionie.