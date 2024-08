Do zatrzymania Polaków doszło we wtorek na autostradzie A36 w pobliżu miasta Miluza w Alzacji tuż przy granicy z Niemcami . Mężczyźni poruszali się ciężarówką z cysterną na polskich tablicach rejestracyjnych, a kontroli ich transportu dokonały służby celne, które wcześniej otrzymały ostrzeżenie od swoich kolegów ze Szwecji .

Francja: Polacy przewozili nielegalny transport. "Rekordowa konfiskata"

Polacy skazani przez sąd. Wymiar kary surowszy niż chciała prokuratura

Prokuratura wnosiła, by Polacy zostali skazani na pięć lat pozbawienia wolności , nakaz wyjazdu z Francji oraz zakaz wjazdu na jej terytorium przez okres 10 lat. - Nie mamy do czynienia z ofiarami znajdującymi się pod presją organizacji mafijnej - mówiła oskarżycielka.

Sąd nie miał jednak wątpliwości co do winy mężczyzn i wymierzył im jeszcze surowszy wymiar kary niż wnioskowany przez prokuraturę - 25 i 41-latek spędzą za kratkami odpowiednio sześć i siedem lat. Muszą ponadto zapłacić 4,5 miliona euro grzywny - co odpowiada równowartości przewożonego towaru - a także otrzymali dożywotni zakaz wjazdu do Francji.