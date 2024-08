Policjanci z Redy zatrzymali kierowcę bmw, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Młody mężczyzna jechał 187 km/h na drodze, gdzie obowiązuje ograniczenie do 70km/h. To jednak nie wszystko. Jak się okazało, amator wyścigów w ogóle nie powinien siadać za kierownicą, ponieważ nie miał uprawnień do kierowania pojazdami.