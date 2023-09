Niemcy: Kierowca zostawił samotnych seniorów w autokarze

W związku z patową sytuacją kierowca zadzwonił do swojego kolegi, który mieszkał nieopodal, żeby ten zmienił go za kółkiem autokaru. Mężczyzna przyjechał na autostradowy parking prywatnym samochodem i był gotowy, by ruszyć w drogę.

Szef zwolnił kierowcę przez telefon. Zabrał swoje rzeczy i odjechał

Według relacji kierowcy, przełożony miał zmuszać go do kontynuowania jazdy mimo, że osiągnął maksymalny limit czasu pracy. Mężczyzna nie chciał przystać na warunki swojego szefa, więc został zwolniony przez telefon.

Seniorzy spędzili w autokarze 6 godzin. Interweniowała policja

Mundurowi zdecydowali nie polegać więcej na obietnicach właściciela firmy - zobligowały go do zorganizowania kilku taksówek, by przewieźć turystów na dworzec w Stuttgarcie. Na miejscu pojawili się również wolontariusze Czerwonego Krzyża, którzy przekazali seniorom banany, batony i napoje. Wszystko to działo się około północy - sześć godzin od początku zamieszania.