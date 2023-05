Podbiła serca Brytyjczyków. Ujawniła prawdę o koronacji Karola

W czasie sobotniej koronacji króla Karola III niezwykle ważną rolę odegrała Penny Mordaunt. Wystąpiła jako przewodnicząca Tajnej Rady i to właśnie ona niosła XVII-wieczny Miecz Stanu, który symbolizuje władzę królewską, obowiązki i cnoty rycerskie. W całej historii brytyjskiej monarchii jest to pierwszy taki przypadek, gdy zaszczyt ten przypadł kobiecie.

W czasie ceremonii w Opactwie Westminsterskim Mordaunt dokonała tradycyjnej wymiany Miecza Stanu i wysadzanego klejnotami Miecza Ofiarnego. Ten drugi do świątyni wniosła podoficer Amy Taylor. Do końca dwugodzinnego nabożeństwa Penny Mordaunt musiała dzierżyć miecz w dłoniach. Nie było to najłatwiejsze zadanie, ponieważ ważny on ponad 3,6 kg.

Polityk opowiedziała o swoim nietypowym doświadczeniu w podcaście Political Thinking w BBC Radio 4. Mordaunt powiedziała, że jest bardzo zadowolona z faktu, że przez to przeszła i że wszystko poszło zgodnie z planem. Członkini gabinetu torysów zdobyła uznanie za swoją niezwykłą wytrzymałość.

Penny Mordaunt wyznała także, że zapobiegawczo wzięła kilka środków przeciwbólowych, aby mieć pewność, że podoła roli w czasie dwugodzinnej koronacji.

- Nadrzędnym uczuciem była wielka miłość. Jest tysiące rodzajów miłości i tysiące sposobów jej okazywania. To, co widzieliśmy w sobotę, było formą miłości. Ale jesteśmy Brytyjczykami, więc wolimy słowo obowiązek. To, co działo się z nami w sobotę, było zróżnicowane. Niektórzy protestowali. Większość nie zgodziłaby się z takimi poglądami. Większość broniłaby też prawa do ich wyrażania. Na tym polega demokracja. Ona nie oznacza jedności. Chodzi o różnicę zdań - powiedziała przewodnicząca Izby Gmin.

Koronacja Karola III. Trzy wskazówki od przewodniczącej Tajnej Rady

Mordaunt podkreśliła, że praca przy koronacji była dla niej ogromnym przywilejem. Po ceremonii odkryła, że stała się hitem w mediach społecznościowych, co wcale jej nie przeraziło.

- Włączyłam telefon i odkryłam, że stałam się memem - dodała i wyznała, że widziała przerobione zdjęcia, na których miecz zastąpiono kebabem, a motyw laurowy na jej sukience przypominał korporacyjną markę Poundland.

Jak powiedziała, nie chodziła na siłownię przez sześć miesięcy przed ceremonią. Dodała, że w przejściu przez ceremonię z ciężkim mieczem w rękach pomogło jej szkolenie w marynarce wojennej w Portsmouth. Dzięki niemu wiedziała, jak utrzymać krążenie i nie zemdleć, m.in. ruszając palcami stóp.

Penny Mordaunt zapytana o wskazówki dla każdego, komu w przyszłości przypadnie ten przywilej, odpowiedziała: Ćwiczyć, zjeść dobre śniadanie i nosić wygodne buty.

Zdjęcie Koronacja Karola III / Yui Mok - WPA Pool / Getty Images

Penny Mordaunt. Chciała być premierem

Penny Mordaunt jest brytyjską polityk. Od wielu lat należy do Partii Konserwatywnej. Od 2010 roku zasiada w parlamencie. Dwukrotnie, bez powodzenia, ubiegała się o stanowisko premiera. Przegrała najpierw z Liz Truss, a następnie z obecnym premierem Rishi Sunakiem. Jest również rezerwistką Królewskiej Marynarki Wojennej i pierwszą kobietą, która sprawowała funkcję ministra sił zbrojnych Wielkiej Brytanii.

Podczas uroczystości w Opactwie Westminsterskim uwagę przykuła także stylizacja polityk. Miała na sobie suknię z peleryną i haftowanymi złotymi paprociami, które odnoszą się do motywu Tajnej Rady. Strój miał kolor o nazwie "posejdon" i nawiązuje do okręgu wyborczego Penny Mordaunt - Portsmouth.