Piorun uderzył we wtorek około godz. 17:00 lokalnego czasu, nieopodal zapory na jeziorze Murray w hrabstwie Lexington . W zdarzeniu ucierpiało łącznie 20 osób - 8 dorosłych i 12 nieletnich. Na zgłoszenie zareagowały straż pożarna, biuro szeryfa i pogotowie. Ostatecznie do trzech miejscowych szpitali przetransportowano 12 osób z obrażeniami, które nie zagrażały ich życiu - poinformowały władze hrabstwa. Wszyscy poszkodowani wrócą do zdrowia .

" Piorun trafił w wodę i naelektryzował stalowy kabel przymocowany do bojek otaczających kąpielisko. Kilka osób podpłynęło do nich i trzymało się kabla, kiedy piorun uderzył, zaś inni pływali nieopodal. Wszyscy doznali sporego wstrząsu, na szczęście ich obrażenia nie były tak poważne, jak mogłyby być" - podkreślają strażacy z miejscowości Irmo.

We wtorek w nowojorskim Central Parku zanotowano ponad 35 stopni Celsjusza, co stanowiło wyrównanie rekordu gorąca w czerwcu, ustanowionego w 1888 roku. W New Jersey do szpitala z powodu gorąca trafiło 16 osób.