"To stało się tak nagle i szybko...". Woda uderzyła z pełną mocą

Z dachu budynku lał się prawdziwy wodospad, woda porywała samochody. To efekt potężnych ulew, które przeszły przez północno-wschodnią część Stanów Zjednoczonych, sprowadzając powodzie błyskawiczne do wielu miejsc. Wiadomo o co najmniej pięciu śmiertelnych ofiarach żywiołu, kilka osób uważa się za zaginione. W Wirginii Zachodniej ogłoszono stan wyjątkowy. W mediach społecznościowych pojawiają się nagrania dokumentujące zniszczenia dokonane przez wodę.