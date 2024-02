"Centralna Komisja Wyborcza odmówiła zarejestrowania mojej kandydatury na prezydenta Federacji Rosyjskiej " - oznajmił Nadieżdin w mediach społecznościowych. Dodał, że nie zgadza się z decyzją i zaskarży ją do Sądu Najwyższego Rosji .

Centralna Komisja Wyborcza już wcześniej informowała o nieprawidłowościach w zebranych podpisach. Część z nich miała należeć do osób zmarłych - przekazała agencja Reutera. Sztab Nadieżdina przed ogłoszeniem oficjalnej decyzji CKW twierdził, że rzekome błędy obejmowały drobne literówki, do których doszło podczas wprowadzania danych z odręcznych wniosków do komputerów - informuje AFP.