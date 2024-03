Dywersanci weszli do Rosji. Trwają ciężkie walki

Rosyjski Legion, Wolności, Rosyjski Korpus Ochotniczy i Batalion Syberyjski mieli wkroczyć na tereny Rosji "w ramach wspólnej operacji" - informuje portal Nexta. W przygranicznych wioskach miało dojść do strzelaniny, a lokalni mieszkańcy odnotowali przemieszczanie się czołgów.

"Jak wszyscy nasi współobywatele, w Legionie marzymy o Rosji wyzwolonej spod dyktatury Putina. Ale nie tylko marzymy: ciężko pracujemy, aby te marzenia urzeczywistnić. Odzyskamy naszą ziemię centymetr po centymetrze od reżimu. Rosjanie będą spać spokojnie, nie będą bać się dzwonka do drzwi, nie będą bali się powiedzieć, co myślą. Rosjanie będą głosować na kogo chcą, a nie na kogo muszą. Rosjanie będą żyć swobodnie" - napisali w mediach społecznościowych.

Batalion Syberyjski z kolei w mediach społecznościowych przekazał: "Mówiliśmy już wcześniej, że nie będzie możliwe pokojowe obalenie zbrodniczego dyktatorskiego reżimu w Federacji Rosyjskiej. Można go wyeliminować tylko z bronią w ręku. Tej nocy zaczęliśmy spełniać tę obietnicę. Na terytorium Rosji toczą się zacięte walki".

Przedstawiciel wywiadu wojskowego Ukrainy (HUR) Anrij Jusow przekazał, że rosyjskie bataliony ochotnicze walczą jako cześć sił ukraińskich. "Ale to są obywatele Rosji. W (swoim) domu mają prawo robić to, co uważają za stosowne. W tej sytuacji muszą bronić swoich praw obywatelskich i politycznych oraz wyzwolić swój kraj spod dyktatury Putina - dodał pytany, czy rosyjskie bataliony ochotnicze koordynują swoje działania w Rosji z Kijowem.