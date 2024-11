Pies wymknął się z samolotu. Poszukiwania trwają ponad tydzień

Paryż. Poszukiwania psa na lotnisku. Właścicielka czeka na zgubę

W mediach społecznościowych Czeszka zaapelowała o pomoc w odnalezieniu swojego ukochanego zwierzęcia za pośrednictwem grupy społecznościowej "Flytogether". Zarzuciła też liniom lotniczym zaniedbania. Te zapewniają jednak, że we współpracy z lotniskiem podejmują wszelkie działania, by znaleźć Amalkę.

Na apel Miszy odpowiedziało również stowarzyszenie Cats in the Air, które zajmuje się zbłąkanymi kotami na paryskich lotniskach. We wtorek po południu zamknięto na CDG dwa pasy - bez szkody dla ruchu - by aktywiści mogli prowadzić poszukiwania.