Pierwsze przemówienie Erdogana po wygranej. Wskazał najpilniejszy problem

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Inflacja jest teraz najpilniejszą kwestią do rozwiązania - powiedział Recep Tayyip Erdgoan podczas pierwszego, przemówienia po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów prezydenckich w Turcji. Zwycięzca stanął naprzeciw wiwatującego tłumu, który zgromadził się przed siedzibą głowy państwa w Ankarze. Zdaniem tureckiego politologa triumf prezydenta to zasługa wiary jego zwolenników "w zdolność Erdogana do rozwiązywania problemów, które przez wiele lat sam stworzył".

Zdjęcie Recep Tayyip Erdogan podczas pierwszego przemówienia po ogłoszeniu oficjalnych wyników, Ankara, 29 maja 2023 roku / UMIT BEKTAS/ Reuters / Agencja FORUM