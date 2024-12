Pierwsza taka wizyta od 29 lat. Król Karol III ma przylecieć do Polski

Karol III przyjedzie w styczniu do Oświęcimia na obchody wyzwolenia obozu Auschwitz - donoszą brytyjskie media. Byłby to jego piąty pobyt w Polsce, a zarazem pierwszy w roli króla. Polska czeka na taką wizytę od 29 lat. W 1996 roku do Warszawy i Krakowa zawitała królowa Elżbieta II.