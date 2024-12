Jak przekazała policja w Madison, do strzelaniny doszło tuż przed godziną 11 czasu lokalnego w chrześcijańskiej szkole Abundant Life, w której uczy się ok. 400 uczniów.

W wyniku zdarzenia zginęło co najmniej pięć osób, w tym podejrzany o strzelaninę, zidentyfikowany jako nieletni, którego policjanci znaleźli martwego po przybyciu do szkoły. Tożsamość strzelca nie została jeszcze ustalona, wiadomo jedynie, że to uczeń.