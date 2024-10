Król Karol III na nietypowej ceremonii. Otrzymał w prezencie świnię

Samoa. Król Wielkiej Brytanii otrzymał nowy tytuł

Następnie król i królowa udali się do wioski Moata'a, gdzie Karol III otrzymał tytuł Tui-Taumeasina. - Kiedy otrzymujesz taki tytuł, to wielki zaszczyt. Mamy nadzieję, że król zabierze ze sobą małą część Samoa. Kiedy otrzyma tytuł Tui-Taumeasina, my również staniemy się jego częścią, a on na zawsze połączy się z naszym ludem i naszą ziemią. Dawniej wierzyliśmy w nadawanie tytułu jako wyraz szacunku do siebie nawzajem i to właśnie robimy dzisiaj" - mówił miejscowy wódz Tofaeono Iupati Fuatai.