Pieniądze wyznacznikiem szczęścia? Popularna teza obalona

"Wiele populacji o bardzo niskich dochodach pieniężnych odnotowuje bardzo wysoki średni poziom zadowolenia z życia, z wynikami podobnymi do tych w krajach bogatych" - przekazał Eric Galbraith, będący głównym autorem badania opublikowanego w czasopiśmie naukowym Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).