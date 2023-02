Pastor Greg Locke to pastor mieszkający w USA w stanie Tennessee. Należy do kościoła Global Vision Bible Church.

USA. Duchowny pali książki

W lutym ubiegłego roku pastor zorganizował dla wiernych kontrowersyjne wydarzenie: ognisko, na którym palono "demoniczne przedmioty". W zaproszeniu na Instagramie (zostało usunięte) zachęcał wiernych: "Przynieście wszystkie swoje rzeczy z Harry'ego Pottera. Śmiejcie się, ile chcecie, hejterzy. Nie obchodzi mnie to. TO W 100 PROCENTACH PRZEDMIOTY ZWIĄZANE Z CZARAMI". Dodał, by wziąć także książki z sagi "Zmierzch", bo one również są pełne zaklęć, okultyzmu i demonizmu.

Na nagraniu z wydarzenia widać, jak wierni wrzucają książki i inne "demoniczne przedmioty" do ogromnego ogniska, które duchowny rozpalił na parkingu kościoła w Mount Juliet w stanie Tennessee. Palenie książek, na którym pojawiły się tłumy, poprzedziło kazanie.