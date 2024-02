W środę w Kościele katolickim rozpoczął się okres Wielkiego Postu. W tym dniu swoje słowa do wiernych skierował między innymi przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki . Metropolita poznański przypomniał, że nadchodzący czas powinien opierać się na wzmożonej modlitwie.

We wskazaniach pasterskich znalazły się także przepisy pokutne. Katolików w trakcie wspomnianego okresu obowiązuje między innymi ścisły post i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych . Duchowny wspomniał także o często zapominanym powstrzymaniu się od zabaw.

Abp Gądecki prosi wiernych o pieniądze. "Każdy jest zobowiązany do troski"

W opublikowanym tekście pojawił się także fragment dotyczący wsparcia finansowego diecezji . "Każdy wierny - w miarę swoich możliwości - zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła . Jedną z form tej troski jest danina diecezjalna, składana w okresie Wielkiego Postu na potrzeby naszej Archidiecezji" - czytamy.

"Co łaska" dla diecezji. Wskazano konkretne kwoty

Choć abp Stanisław Gądecki w swoich wskazaniach pasterskich nie mówił o konkretnych kwotach, to jednak proboszczowie mają obowiązek wpłacić do kurii określone kwoty , zależne od liczby osób zameldowanych na terenie parafii.

Według przepisów, danina w 2024 roku wynosi 1,90 zł od każdego wiernego. Do tego doliczona jest także opłata Braterskiej Opieki Kapłańskiej wynosząca 75 groszy. Jest to specjalny fundusz na wspieranie emerytów i chorych księży. - W ubiegłym roku zapłaciło ją u mnie zaledwie 6,5 proc. parafian. Wierni, jak tylko słyszą, że proszę o wsparcie dla instytucji kościelnych, to reagują alergicznie. Podczas okazyjnych zbiórek zbieramy w jedną niedzielę o wiele więcej - przyznaje kapłan z parafii pod Poznaniem.