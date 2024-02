Minister Barbara Nowacka zapowiadała ograniczenie finansowania katechez. - Dwie godziny (w tygodniu - red.) to przesada . Moja propozycja będzie polegała na ograniczeniu lekcji religii do jednej godziny płatnej z budżetu państwa - mówiła w grudniu.

Dodatkowo oceny z religii oraz etyki nie wliczałyby się do średniej oraz nie znalazłyby się na świadectwie .

Religia w szkołach. Zdaniem episkopatu to "europejski standard"

Polski Kościół przeciwny zmianom ws. religii w szkołach

Wcześniej zdecydowany sprzeciw wobec proponowanych rozwiązań wyraziła Komisja Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski . Według niej postulowane zmiany to działanie niesprawiedliwe i dyskryminujące.

Członkowie Komisji podkreślili, że "nauczanie religii na terenie szkoły publicznej wynika z podstawowych praw człowieka, zwłaszcza z prawa do wolności religijnej, z prawa do wykształcenia obejmującego nauczanie i wychowanie oraz z prawa rodziców do nauczania i wychowania zgodnie z ich przekonaniami religijnymi".