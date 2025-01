W przesłaniu papież stwierdził, że rozpoczęty Rok Święty to wydarzenie, które pobudza do "poszukiwania wyzwalającej sprawiedliwości Bożej na całej ziemi".

Watykan. Papież ostrzega przed zagrożeniem dla ludzkości

Papież Franciszek powtórzył apel Jana Pawła II

"Uznając dług ekologiczny, zamożniejsze kraje powinny poczuć się w ezwane do uczynienia wszystkiego, co w ich mocy, aby umorzyć długi tym krajom, które nie są w stanie spłacić swoich zobowiązań" - ocenił.

Zastrzegł zarazem, że po to, aby nie był to odosobniony akt dobroczynności, który grozi ponownym uruchomieniem "błędnego cyklu finansowania i zadłużenia", potrzebny jest "rozwój nowej architektury finansowej, prowadzącej do stworzenia globalnej Karty finansowej, opartej na solidarności i zgodzie między narodami".

Papież wezwał następnie do zdecydowanego zaangażowania w promowanie poszanowania godności ludzkiego życia, od poczęcia do naturalnej śmierci.

Papież wskazał do niego drogę: "Dążmy do prawdziwego pokoju, który jest darowany przez Boga sercu rozbrojonemu: sercu, które nie wylicza, co jest moje, a co twoje; sercu, które przezwycięża egoizm, aby być gotowym do wyjścia naprzeciw innym".