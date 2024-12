Wigilia 2024. Papież Franciszek przewodniczy pasterce w bazylice Świętego Piotra

Wigilijne kazanie Franciszka. Wspomniał o Roku Świętym

- Nadzieja wzywa nas (...) do irytacji z powodu rzeczy, które są złe i znalezienia w sobie odwagi na to, aby je zmienić - powiedział.

Przypomnijmy: Pierwszy Rok Święty został ogłoszony w 1300 r. przez papieża Bonifacego VIII. Początkowo Rok Święty, zwany też Jubileuszem odbywał się co 100 lat; następnie co 50 lat, a od XV wieku ogłaszany jest co 25 lat. - Jubileusz wzywa nas do odnowy duchowej i zobowiązuje nas do przemiany naszego świata - mówił we wtorek papież.