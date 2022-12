W bazylice Świętego Piotra w wigilijny wieczór zebrało się siedem tysięcy osób, a na placu - około trzech tysięcy. To pierwsza od początku pandemii pasterka bez restrykcji sanitarnych.

W homilii papież Franciszek mówił: - Po dwóch tysiącleciach od narodzin Jezusa, po wielu Świętach Bożego Narodzenia obchodzonych pośród ozdób i prezentów, po tak wielkim konsumpcjonizmie, który spowija tajemnicę, jaką celebrujemy, istnieje pewne ryzyko: wiemy bardzo wiele o Bożym Narodzeniu, ale zapominamy o jego znaczeniu.

Papież: Myślę o dzieciach pożeranych przez wojny, ubóstwo i niesprawiedliwość

Zdaniem Franciszka ówczesna atmosfera była podobna do tej, która otacza obecnie Boże Narodzenie.

- Wszyscy są zajęci i zapracowani, żeby móc świętować ważne wydarzenie - wielki spis ludności, który wymagał wielu przygotowań - dodał.

Przesłanie żłóbka, wskazywał papież, to "bliskość, ubóstwo i konkretność".

- Żłóbek służy, by zbliżyć pokarm do ust i spożyć go jak najszybciej. Może więc symbolizować pewien aspekt człowieczeństwa: żarłoczność w konsumowaniu. Bowiem, podczas gdy zwierzęta w oborze konsumują pokarm, ludzie w świecie, zgłodniali władzy i pieniędzy, konsumują także swoich bliźnich, swoich braci - wyjaśnił Franciszek.

Przypomniał: - Ileż to wojen! A w ilu miejscach, jeszcze dzisiaj, deptana jest godność i wolność! A zawsze głównymi ofiarami ludzkiej żarłoczności są ci delikatni, słabi.

- Także w te święta Bożego Narodzenia - mówił papież - ludzkość nienasycona pieniędzmi, władzą i przyjemnościami, nie czyni miejsca, tak jak to było w przypadku Jezusa, dla maluczkich, dla tylu nienarodzonych, ubogich, zapomnianych.

Zaznaczył: - Myślę zwłaszcza o dzieciach pożeranych przez wojny, ubóstwo i niesprawiedliwość. Ale Jezus przychodzi właśnie tam, jako niemowlę w żłobie odpadków i odrzucenia. W Nim, Dzieciątku z Betlejem, jest każde dziecko. I jest zaproszenie do patrzenia oczami dzieci na życie, politykę i historię.

- W żłobie odrzucenia i niedogodności rozgościł się Bóg: przychodzi tam, ponieważ tam jest problem ludzkości, obojętność zrodzona przez nienasycony pęd do posiadania i konsumowania - powiedział papież.

"Jesteśmy powołani do bycia Kościołem"

Wyjaśnił, że bożonarodzeniowy żłóbek jest też przesłaniem odwagi, apelem do każdego, by nie dać się pokonać przez strach, rezygnację, zniechęcenie.

- Nie ma takiego zła, grzechu, od którego Jezus nie chciałby i nie może cię ocalić - dodał.

Franciszek wskazywał, że ubogi żłóbek wydobywa prawdziwe bogactwo życia: nie pieniądze i władzę, lecz relacje i osoby.

Przypomniał: - Jesteśmy powołani do bycia Kościołem, który adoruje ubogiego Jezusa i służy Jezusowi w ubogich.

Apel papieża Franciszka: Nie pozwólmy, aby te Święta minęły bez uczynienia czegoś dobrego

Przywołał słowa zamordowanego w 1980 roku świętego Oskara Arnulfo Romero z Salwadoru: "Kościół popiera i błogosławi wysiłki zmierzające do przekształcenia struktur niesprawiedliwości, stawiając tylko jeden warunek: aby przemiany społeczne, gospodarcze i polityczne przynosiły autentyczny pożytek ubogim".

Wezwał wierzących, by pamiętali o tym, że nie ma prawdziwego Bożego Narodzenia bez ubogich: - Bez nich świętuje się Boże Narodzenie, ale nie to Jezusowe.

Papież zaapelował: - Nie pozwólmy, aby te Święta minęły bez uczynienia czegoś dobrego; ponieważ są to urodziny Jezusa, "złóżmy mu prezenty, które będą jemu miłe".