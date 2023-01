Matteo Messina Denaro a Cosa Nostra. "Ostatni Ojciec Chrzestny"

Znany włoski pisarz Roberto Saviano, autor bestsellerowej "Gomorry" stwierdza w komentarzu na łamach "Corriere della Sera", że schwytany został ostatni sprawca mafijnych zamachów. Zaznacza też, że w młodości Messina Denaro był faworytem ówczesnego bossa bossów Cosa Nostry Toto Riiny.

"Messina Denaro był do tego stopnia okrutny, że rozpuścił w kwasie 12-letniego Giuseppe Di Matteo, syna nawróconego mafiosa" - przypomina Saviano. Na tych samych łamach były prokurator walczący z mafią Gian Carlo Caselli podkreślił, że schwytanie niebezpiecznego bossa to "prezent dla demokracji". Ale, zastrzegł, to nie oznacza końca mafii.

"La Stampa" nazywa aresztowanego "ostatnim Ojcem Chrzestnym". Również i w tej gazecie prezentowane są opinie, że "śmiertelnym błędem" byłoby twierdzenie, że państwo pokonało Cosa Nostrę.

Turyńska gazeta zwraca uwagę na to, że mafijny boss został zatrzymany dzień po 30. rocznicy aresztowania jednego ze swych poprzedników - Toto Riiny, który ukrywał się 23 lata.