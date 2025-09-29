Ukraina Rosja
Ukraina Rosja

Orban: Ukraina nie jest niepodległym państwem

Paulina Eliza Godlewska

Paulina Eliza Godlewska

- Ukraina nie jest krajem niepodległym czy niezależnym i nie powinna zachowywać się tak, jak by była. Trzyma się na powierzchni dzięki nam, dzięki Zachodowi i jego broni - powiedział w poniedziałek premier Węgier Viktor Orban w podcaście Fight Hour. Polityk odniósł się także do incydentu z węgierskim dronem na ukraińskiej granicy. - I co z tego? -zapytał.

Premier Węgier Viktor Orban
Premier Węgier Viktor OrbanLafargue Raphael/ABACAEast News

Viktor Orban zaznaczył, że Ukraina "straciła jedną piątą terytorium, którą odebrała im Rosja, i wtedy skończyła się jej niezależność".

- Reszta utrzymuje się przy życiu dzięki Zachodowi - oznajmił węgierski premier.

Premier Węgier o incydencie z dronem: I co z tego?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski powiadomił w piątek o "incydencie na granicy Ukrainy z Węgrami". "Siły zbrojne zidentyfikowały naruszenia naszej przestrzeni powietrznej przez drony rozpoznawcze, najpewniej węgierskie" - ogłosił Zełenski.

- Załóżmy, że przelecieli kilka metrów nad Ukrainą c powiedział Orbán w podcaście Fighter's Hour, wyprodukowanym przez jego partię Fidesz.

- Niezależnie od tego, czy kilka węgierskich dronów wleciało nad Ukrainę, czy nie, nie tym powinni się zajmować. Nie tutaj mają wrogów - zapewnił Orban. - Ukraina nie jest w stanie wojny z Węgrami, ale z Rosją. Powinna być zaniepokojona dronami na swojej wschodniej granicy. Tu są państwa NATO, nikt jej stąd nie zaatakuje. Nie sądzę, żeby Polacy, Słowacy, Węgrzy czy Bułgarzy chcieli ich zaatakować. To bzdura - podkreślił.

Orban: To by oznaczało wojnę światową, której nikt nie chce

Premier Węgier ocenił w poniedziałkowej rozmowie, że "Ukraina mogłaby wygrać wojnę tylko wtedy, gdyby setki tysięcy żołnierzy przybyły z Europy Zachodniej lub USA do walki na froncie". - Oznaczałoby to wojnę światową, której nikt nie chce - dodał Orban.

Zobacz również:

Wiceminister spraw zagranicznych Węgier Levente Magyar
Świat

"Mogłaby oddać jedną piątą". Wiceszef MSZ Węgier wskazał na terytorium Ukrainy

Aleksandra Czurczak
Aleksandra Czurczak

    Szef węgierskiego rządu przyznał, że był często pytany przez prezydenta USA Donalda Trumpa o wojnę na Ukrainie i mówił mu, że została ona już rozstrzygnięta i wygrali ją Rosjanie. - Pytanie brzmi, kiedy i kto osiągnie porozumienie z Rosjanami: czy będzie to porozumienie amerykańsko-rosyjskie, czy też Europejczycy w końcu będą skłonni do negocjacji - powiedział premier.

    Import rosyjskich surowców. Orban stawia sprawę jasno

    Orban zapewnił też w wywiadzie, że Budapeszt nadal będzie importował rosyjskie surowce energetyczne.

    - Nikt przy zdrowych zmysłach nie oddałby czegoś pewnego za coś niepewnego - oznajmił premier, odnosząc się do rosyjskich dostaw i ich ewentualnych alternatyw.

    Węgry pozostają jednym z nielicznych krajów w Europie, który nadal kupuje rosyjską ropę naftową i gaz ziemny po inwazji Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku. W obliczu starań krajów Unii Europejskiej o uniezależnienie się od rosyjskich dostaw energii, węgierscy przywódcy twierdzą, że ograniczenia geograficzne i infrastrukturalne praktycznie uniemożliwiają przejście na korzystanie z paliw kopalnych dostarczanych z Zachodu.

    Prezydent USA zasugerował we wtorek, że może zwrócić się do węgierskiego premiera, by przestał kupować rosyjską ropę. - Jest moim przyjacielem, nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, to by to zrobił. I myślę, że to zrobię - powiedział Trump.

    W czwartek natomiast przyznał, że Węgry oraz Słowacja nie mogą zrezygnować z zakupów rosyjskiej ropy i nie chciałby, by kraje te były z tego powodu obwiniane.

    Zobacz również:

    Napięte relacje węgiersko-ukraińskie. Viktor Orban z apelem do Wołodymyra Zełenskiego
    Świat

    Incydent dronowy, Orban ostro do Zełenskiego. "Proszę przestać nas nękać"

    Dawid Szczyrbowski
    Dawid Szczyrbowski
    "Polityczny WF": Wielka cisza na Radzie Ministrów i "wszystkie oczy" na TuskaINTERIA.PL
    Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

    Najnowsze