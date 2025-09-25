Orban zrezygnuje z rosyjskiej ropy? Kulisy rozmowy z Trumpem

Agata Sucharska

Premier Węgier Viktor Orban przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wśród tematów pojawiła się kwestia bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej - ujawnia minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Wcześniej amerykański przywódca sugerował, że może poprosić swojego rozmówcę o rezygnację z kupowania rosyjskiej ropy.

Premier Węgier Victor Orban rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem
Premier Węgier Victor Orban rozmawiał z prezydentem USA Donaldem TrumpemATTILA KISBENEDEKAFP

  • Premier Węgier Viktor Orban rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o bezpieczeństwie energetycznym Europy Środkowej oraz wojnie na Ukrainie.
  • Donald Trump zasugerował, że zwróci się do Orbana o zaprzestanie importu rosyjskiej ropy, ale Węgry wskazują na swoją zależność energetyczną od Rosji.
  • Według szefa węgierskiej dyplomacji, Węgry nie mogą obecnie zapewnić sobie energii bez rosyjskich surowców i są zainteresowane szybkim zakończeniem wojny na Ukrainie.
W nagraniu opublikowanym na Facebooku Szijjarto ujawnił, że Victor Orban rozmawiał z Donaldem Trumpem m.in. o wojnie Rosji z Ukrainą i możliwościach zawarcia pokoju.

Przywódcy mieli rozmawiać też o procesach zachodzących w gospodarce światowej, sytuacji wynikającej z nowych ceł i o kwestii zaopatrzenia Europy Środkowej w energię.

Rosyjska ropa na agendzie rozmów. Trump ma prośbę do Orbana

Prezydent USA zasugerował we wtorek, że może zwrócić się do węgierskiego premiera, by przestał kupować rosyjską ropę.

- Cóż, on jest moim przyjacielem, nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, to by to zrobił. I myślę, że to zrobię - powiedział Trump.

    Szef węgierskiej dyplomacji skomentował także środowe spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem w kuluarach 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. 

    Jak podkreślił, zaopatrzenie Węgier w energię nie może być zagwarantowane bez importu rosyjskiego gazu i ropy.

    Szijjarto twierdzi, że Rosja jest wiarygodnym partnerem w kwestii dostaw energii i że ze względu na uwarunkowania geograficzne i fizyczne, obecnie nie można pokryć energetycznych potrzeb Węgier bez rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego.

    Kulisy rozmowy Orban-Trump. Dyskusja o pokoju w Ukrainie

    Resort spraw zagranicznych Węgier poinformował w oświadczeniu, że dyplomaci omówili też najważniejsze kwestie związane z wojną na Ukrainie oraz szerszą współpracę gospodarczą.

    "Węgry są zainteresowane jak najszybszym osiągnięciem pokoju w naszym sąsiedztwie. Od trzech i pół roku zmagamy się z dramatycznymi konsekwencjami wojny na Ukrainie i chcielibyśmy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej" - podkreślił Szijjarto.

