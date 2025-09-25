Orban zrezygnuje z rosyjskiej ropy? Kulisy rozmowy z Trumpem
Premier Węgier Viktor Orban przeprowadził rozmowę telefoniczną z prezydentem USA Donaldem Trumpem. Wśród tematów pojawiła się kwestia bezpieczeństwa energetycznego w Europie Środkowej - ujawnia minister spraw zagranicznych Peter Szijjarto. Wcześniej amerykański przywódca sugerował, że może poprosić swojego rozmówcę o rezygnację z kupowania rosyjskiej ropy.
W skrócie
- Premier Węgier Viktor Orban rozmawiał z prezydentem USA Donaldem Trumpem o bezpieczeństwie energetycznym Europy Środkowej oraz wojnie na Ukrainie.
- Donald Trump zasugerował, że zwróci się do Orbana o zaprzestanie importu rosyjskiej ropy, ale Węgry wskazują na swoją zależność energetyczną od Rosji.
- Według szefa węgierskiej dyplomacji, Węgry nie mogą obecnie zapewnić sobie energii bez rosyjskich surowców i są zainteresowane szybkim zakończeniem wojny na Ukrainie.
- Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii
W nagraniu opublikowanym na Facebooku Szijjarto ujawnił, że Victor Orban rozmawiał z Donaldem Trumpem m.in. o wojnie Rosji z Ukrainą i możliwościach zawarcia pokoju.
Przywódcy mieli rozmawiać też o procesach zachodzących w gospodarce światowej, sytuacji wynikającej z nowych ceł i o kwestii zaopatrzenia Europy Środkowej w energię.
Rosyjska ropa na agendzie rozmów. Trump ma prośbę do Orbana
Prezydent USA zasugerował we wtorek, że może zwrócić się do węgierskiego premiera, by przestał kupować rosyjską ropę.
- Cóż, on jest moim przyjacielem, nie rozmawiałem z nim, ale mam przeczucie, że gdybym go poprosił, to by to zrobił. I myślę, że to zrobię - powiedział Trump.
Szef węgierskiej dyplomacji skomentował także środowe spotkanie z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem w kuluarach 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.
Jak podkreślił, zaopatrzenie Węgier w energię nie może być zagwarantowane bez importu rosyjskiego gazu i ropy.
Szijjarto twierdzi, że Rosja jest wiarygodnym partnerem w kwestii dostaw energii i że ze względu na uwarunkowania geograficzne i fizyczne, obecnie nie można pokryć energetycznych potrzeb Węgier bez rosyjskiej ropy naftowej i gazu ziemnego.
Kulisy rozmowy Orban-Trump. Dyskusja o pokoju w Ukrainie
Resort spraw zagranicznych Węgier poinformował w oświadczeniu, że dyplomaci omówili też najważniejsze kwestie związane z wojną na Ukrainie oraz szerszą współpracę gospodarczą.
"Węgry są zainteresowane jak najszybszym osiągnięciem pokoju w naszym sąsiedztwie. Od trzech i pół roku zmagamy się z dramatycznymi konsekwencjami wojny na Ukrainie i chcielibyśmy, aby ta wojna zakończyła się jak najszybciej" - podkreślił Szijjarto.