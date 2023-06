Do zaskakujących wniosków dotarli amerykańscy wojskowi, którzy przeprowadzili wirtualny test, w którym kontrolę nad działaniami operacyjnymi sprawowała sztuczna inteligencja - informują media.

Media: AI próbowała zabić operatora drona, bo jej przeszkadzał

Jak się okazało, AI próbowała zabić swojego operatora w symulacji, ponieważ ten uniemożliwiał jej realizowanie zadań, za które otrzymywała punkty - donosi portal I24 News, powołując się na urzędnika USA.

"Sztuczna inteligencja zastosowała nieoczekiwaną strategię, by osiągnąć swoje cele" - opisuje izraelski portal, cytując słowa pułkownika Tuckera Hamiltona. Z jego relacji wynika, że algorytm zaczął "zdawać sobie sprawę", że to operator stanowił problem. System identyfikował dane zagrożenie i chciał je likwidować, ale czasami operator wydawał odmienny komunikat.

Testy sztucznej inteligencji. AI chciała zabić operatora drona

Za eliminowanie zagrożenia algorytm otrzymywał punkty, więc "zdecydował się" na usunięcie operatora. W związku z tym specjaliści nanieśli poprawki, ucząc AI, by nie zabijała operatora i wprowadzając za to ujemne punkty.



Co się wtedy stało? Sztuczna inteligencja miała zacząć atakować wieżę komunikacyjną, która służyła operatorowi do wydawania dronowi poleceń.



Z kolei Departament Sił Powietrznych USA stanowczo zaprzecza, by doszło do takiego rodzaju symulacji. Rzeczniczka instytucji Ann Stefanek przekazała, że słowa pułkownika zostały najprawdopodobniej wyrwane z kontekstu i mogą mieć jedynie charakter anegdotyczny.