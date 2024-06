Kazachstan. Pożar wieżowca, przeprowadzono ewakuację

Pożar wieżowca w Astanie. Nieopodal "największy namiot świata"

Jak donosi "The Sun", 26-piętrowy budynek znajduje się niedaleko centrum rozrywkowo-handlowego Chan Szatyr, które zostało wzniesione w 2006 roku. Co więcej, 150-metrowa budowla wpisana jest do Księgi Rekordów Guinnessa jako "największy namiot na świecie", co zawdzięcza swojemu kształtowi.