Dym w wieżowcu wykryto we wtorek przed godz. 16:00 na 51. piętrze. Początkowo strażacy informowali, że w maszynowni wind pojawił się pożar i to on spowodował zadymienie w części budynku. - Ewakuowany został cały obiekt, czyli około tysiąca osób. Prawdopodobnie doszło do zwarcia - powiedział mł. kpt. Piotr Szwiec z wrocławskiej straży pożarnej.