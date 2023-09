Ogromny pożar na weselu w Iraku. Zginęło co najmniej 100 osób

Co najmniej 100 osób zginęło, a 150 zostało rannych - to tragiczny bilans pożaru, do którego doszło podczas uroczystości ślubnych w Iraku. Według wstępnych ustaleń ogień wybuchł po odpaleniu w sali weselnej fajerwerków.