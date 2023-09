Budynek zapalił się w niedzielę rano podczas starć między armią sudańską a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia (RSF). Nie wiadomo, w jaki sposób dokładnie doszło do pożaru budynku. Nie wiadomo też czy są ranni bądź ofiary śmiertelne.

Sundan. Wieżowiec Greater Nile Petroleum Oil Company w ogniu

"To naprawdę bolesne" - skomentowała w mediach społecznościowych Tagreed Abdin , architekta budynku.

Do wpisu dodała również zdjęcia wieżowca przed jego zniszczeniem.

Położony w pobliżu Nilu, 18-piętrowy wieżowiec, jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych budynków Chartumu . Oddano go do użytku w 2006 r.

Wojna domowa w Sudanie

Wciąż nie wiadomo, co było przyczyną zapalenia się budynku. Obecnie w Sudanie nasilają się walki między armią a paramilitarnymi Siłami Szybkiego Wsparcia.

Część uchodźców przedostała się do sąsiednich krajów. Według ONZ, w tej grupie aż 2,8 mln to mieszkańcy Chartumu, co oznacza, że miasto straciło mniej więcej połowę przedwojennej ludności.