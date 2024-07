Rosja grozi Japonii. Mówią o "odpowiednich środkach"

- Szczególne obawy budzą japońskie plany podważenia statusu państwa wolnego od broni nuklearnej, czy to poprzez przyłączenie się do tzw. wspólnych amerykańskich misji nuklearnych, prowadzenie wielostronnych ćwiczeń z udziałem sojuszniczych samolotów strategicznych certyfikowanych do misji nuklearnych, czy też dyskusję na temat perspektyw rozmieszczenia amerykańskiej rakiet średniego zasięgu - wskazywała.

Napięte relacje na linii Tokio - Moskwa

Napięte relacje pomiędzy Moskwą i Tokio to ciąg sporów, które toczą się od konfliktu zbrojnego z 1945 roku, kiedy to ZSRR wypowiedziało wojnę Cesarstwu Wielkiej Japonii. Konflikt zbrojny prowadzony był m.in. na Wyspach Kurylskich, a także na terytorium Korei. Po kilku tygodniach walk Japonia musiała skapitulować, co spowodowało włączenie do Związku Sowieckiego południowego Sachalinu i Wysp Kurylskich, a także powstania na terytorium północnej części Korei administracji zależnej od ZSRR.