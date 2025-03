Pilna decyzja marszałka. "Wyjątkowe przedłużenie posiedzenia Sejmu"

"Po oświadczeniu Prezydenta Trumpa i zapowiedzi przewodniczącej von der Leyen zdecydowałem o wyjątkowym przedłużeniu posiedzenia Sejmu o jeden dzień" - poinformował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Jak wyjaśnił, ma to związek z wyjazdem Donalda Tuska na specjalny szczyt w Brukseli. Po powrocie szefa rządu do kraju Hołownia poprosi go o przekazanie informacji o bezpieczeństwie państwa i ustaleniach ze spotkania.