Wołodymyr Zełenski odniósł się do decyzji USA w sprawie wsparcia dla Ukrainy w mediach społecznościowych. W obszernym wpisie prezydent Ukrainy podkreślił "zaangażowanie Ukrainy na rzecz pokoju".

"Nikt z nas nie chce niekończącej się wojny. Ukraina jest gotowa jak najszybciej podejść do stołu negocjacyjnego , aby przybliżyć trwały pokój. Nikt nie chce pokoju bardziej niż Ukraińcy. Mój zespół i ja jesteśmy gotowi do pracy pod silnym przywództwem prezydenta Trumpa, aby osiągnąć trwały pokój" - napisał Zełenski za pośrednictwem portalu X.

Prezydent Ukrainy zapewnił, że jest gotowy do "szybkiej pracy, aby zakończyć wojnę", a pierwszym etapem może być uwolnienie więźniów i rozejm na niebie. "Zakaz pocisków rakietowych, dronów dalekiego zasięgu, bomb na infrastrukturę energetyczną i inną infrastrukturę cywilną - oraz natychmiastowy rozejm na morzu, jeśli Rosja zrobi to samo" - zaproponował.

Ukraiński przywódca zaznaczył, że Ukraina " naprawdę docenia to, jak wiele Ameryka zrobiła, aby pomóc zachować suwerenność i niezależność".

"Pamiętamy moment, w którym wszystko się zmieniło, gdy prezydent Trump dostarczył Ukrainie Javeliny. Jesteśmy za to wdzięczni".

USA. Kłótnia w Białym Domu. Zełenski: Nadszedł czas, by wszystko naprawić

W dalszej części wpisu Zełenski nawiązał do piątkowej kłótni, jaka wywiązała się między nim a Donaldem Trumpem podczas wizyty prezydenta Ukrainy w Białym Domu .

"Nasze piątkowe spotkanie w Waszyngtonie , w Białym Domu, nie przebiegło tak, jak powinno. Szkoda, że tak się stało. Nadszedł czas, aby wszystko naprawić. Chcielibyśmy, aby przyszła współpraca i komunikacja były konstruktywne" - zaznaczył, odnosząc się przy tym do umowy, jaką USA zamierzały podpisać z Ukrainą.

Przedstawiciele Białego Domu poinformowali, że nie doszło do podpisania umowy o minerałach. Odpowiadając na pytania o przyszłość tego porozumienia, służby prasowe prezydenta USA kierują do wpisu Trumpa w mediach społecznościowych, w którym wezwał Zełenskiego do powrotu, "kiedy będzie gotowy na pokój".