Do decyzji Stanów Zjednoczonych o wstrzymaniu pomocy wojskowej dla Ukrainy odniósł się we wtorek minister spraw zagranicznych Francji Jean-Noël Barrot.

- Teraz Europa musi zrobić wszystko, co możliwe, aby zapewnić Ukrainie możliwość utrzymania linii frontu w walce z Rosją - powiedział. Dodał, że "ta linia frontu jest pierwszą linią obrony Europy i Francji". Zaznaczył również, że Europa musi się uwolnić od "uzależnienia od amerykańskiej broni".

- My, Europejczycy, stoimy teraz przed wyborem, który został nam narzucony: albo wysiłek, który da wolność , albo komfort, który przyniesie niewolę - powiedział Jean-Noël Barrot.

Jak podaje agencja Reutera zawieszenie pomocy wojskowej przez Waszyngton nie doprowadzi do nagłego załamania się ukraińskich linii obronnych, ale może mieć realny wpływ na wojnę w ciągu kilku miesięcy , osłabiając w szczególności obronę powietrzną i zdolność do precyzyjnych uderzeń.

- Chcemy pokoju, ale pokoju niezawodnego i trwałego - mówił szef francuskiego MSZ. Dodał, że "ten rozejm w powietrzu, na morzu i wokół infrastruktury energetycznej pomoże potwierdzić dobrą wolę Władimira Putina , jeżeli zaangażuje się on w ten rozejm".

Jean-Noël Barrot podkreślił również w wywiadzie, iż "nigdy ryzyko wojny na kontynencie europejskim, w Unii Europejskiej nie było tak wysokie". - Od niemal 15 lat zagrożenie cały czas się do nas zbliża - powiedział minister.

Minister spraw zagranicznych nadmienił, że aby położyć kres rosyjskiej agresji w Ukrainie , Francja chce, żeby Stany Zjednoczone "użyły presji w celu doprowadzenia Władimira Putina do stołu negocjacyjnego i zgodziły się raz na zawsze położyć kres jego imperialistycznym ambicjom, które przybliżyły linię frontu".

Francuski dyplomata odniósł się także do nieformalnego szczytu, jaki w weekend miał miejsce w Londynie, a w którym uczestniczyli przywódcy krajów europejskich. Nie krył zadowolenia z rezultatu, jaki w jego ocenie przyniosły rozmowy na temat Ukrainy. Jak ocenił, to, czego byliśmy świadkami, to "przebudzenie całej części Europejczyków, którzy nie chcieli dostrzec realiów sytuacji".